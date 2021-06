Ernestina Pais: "Mi hijo dejó de ir al colegio virtual"

Ernestina Pais estuvo invitada a "Debo decir", América, y contó que su hijo de 17 años dejó las clases de manera virtual.

"Igual nos pasa que este año no lo entendimos, no es lo que borramos, yo no lo entendí. Mi hijo dejó de ir al colegio virtual con 17 años", explicó la periodista al hablar de la pandemia.

"Siempre que hablo con él me dice si el mundo se va a terminar. Esto mismo pasa con nuestros hijos", remarcó.

Y enfatizó: "La virtualidad no es para todos, hay capacidad de concentración que es limitada. A su edad di el primer beso y él no puede darse el primer beso".

"No repiten, sólo que tienen para terminar la secundaria deben rendir todas las materias", aclaró Pais.

"Lo van a poder hacer, el tema es que tengan el deseo y para mí el deseo es el motor de todo. Si da lo mismo aprobar o que no aprobar, el deseo se va como diluyendo", cerró.

