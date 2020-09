Ernestina Pais explotó al aire porque no puede abrir su restaurante: "¡Por favor, qué vergüenza!"

La panelista de "Intratables" estalló el miércoles por no poder abrir aún su local gastronómico. "Perdón que grite", indicó.

Ernestina Pais explotó al aire en "Intratables", América, porque no puede abrir su restaurante en el barrio de Balvanera ya que no le habilitan el espacio interno que tiene al aire libre, ya sea terraza o patio, tras presentar los protocolos.

"No tienen empatía con lo que está pasando, no conocen los casos de los que están hablando. Es ridículo, no saben de lo que están hablando. ¡Por favor, qué vergüenza!", indicó con mucha furia.

Y remarcó: "La gran preocupación de los gastronómicos es la seguridad en la calle. Es mucho peor que la gente podes controlar adentro de un patio. No conocen de lo que están hablando".

"Perdón la indignación pero detesto los que gobiernan y no saben lo que están hablando. Controlas más adentro de un lugar, ¡por Dios! Yo cuido más a la gente dentro de un espacio interno que en la calle que transita la gente. Esto es una cuestión política, no sanitaria", enfatizó Pais.

"Esto es jugar con los sentimientos de la gente. Perdón que grite, yo pido disculpas", explicó tras su fuerte exposición.