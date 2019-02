Ernestina Pais enfrentó la detención del hijo de su hermana Federica: "No lo crío yo, hace 5 años no lo veo"

"No tengo acceso a la causa y no lo veo hace mucho. Lamentablemente es decir que no lo sé; Lo estoy ayudando pero no lo hago público, no toda mi vida es pública. Un saludo", fueron algunos de los mensajes que contestó.





"No me defiendo, es la pura verdad. Yo me sorprendí tanto como ustedes, una pena, no digo esto con alegría; No es mi hijo. No lo crío y no lo veo hace cinco años", añadió.

federica pais.jpg



"Un desastre, hasta me llamaron a las 7 AM para darme la noticia. ¿Sabés el susto que me pegué? Mi hijo estaba con el padre y tiene 15; La Justicia dirá, una pena. Soy sólo la tía", expresó la conductora.