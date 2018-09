Ernestina Pais cargó fuerte contra Ronnie Arias y el Bicho Gómez salió a bancarla

Ronnie Arias estuvo hace unos días en "Los ángeles de la mañana", Ernestina Pais, al evocar la época que compartió con la morocha el ciclo Mañanas Informales. estuvo hace unos días en "Los ángeles de la mañana", El Trece , presentando su libro autobiográfico en diálogo con Ángel de Brito, disparó durísimo contra, al evocar la época que compartió con la morocha el ciclo Mañanas Informales.

Más tarde, Ernestina se defendió argumentando que Arias no sabía hacer el programa

"Él recién entraba y no conocía el programa y claramente era un animal difícil de domar. Lo que él tomó como censura era cuidarlo. Todos los demás sabíamos hacer el programa y él no (Ronnie), él tenía que aprenderlo", dijo Ernestina para el ciclo Hay que ver.

Y agregó: "No hay peor cosa que entrar pensando que sabes hacer todo, por ahí lo que pasó es que los demás le dijimos ´pará´". Pero las cosas no quedaron ahí.

Este martes, Ernestina pasó por Intrusos y volvió a hablar de su pelea con Ronnie.

"Él entró al programa para tener un lugar fijo, que no el de Jorge", comenzó diciendo Pais.

"Cuando escuchamos las declaraciones de Ronnie, todo el equipo de Mañanas Informales me apoyó. No sabemos por qué reavivó esta situación. Él no encajó en el programa ni en el equipo. En su momento, entró para tener un lugar fijo, no el de Jorge", aseguró

"Yo propuse a Matías Martin y otro chico que no recuerdo. Ronnie no fue la primera opción de Jorge. Igualmente cuando me notificaron que sería él, me puse feliz de la vida". Y explicó: "Yo trabajaba con él en la promoción de una marca deportiva. Era una amistad como la del ambiente, en donde todos son amigos, pero no de verdad".

Quien también habló con Intrusos por teléfono fue el Bicho Gómez apoyando a Ernestina Pais ante las críticas de Ronnie Arias tratándola de mala compañera.

"Ronnie no se dio cuenta de la perdida de jorge. Para nosotros, este programa que hicimos por tantos años fue lo mejor que nos pasó en la vida. De hecho, yo no recuerdo lo de Ronnie, sólo recuerdo que luego de la muerte de Jorge, cuando terminaba el programa, nos abrazábamos. Fue muy difícil la pérdida de Jorge para todo el equipo", sentenció.

