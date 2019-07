Ernestina Pais afirmó que no dejaría que la novia de su hijo abortara

Ernestina Pais no dudó en responder la pregunta que le hizo Pamela David en su ciclo "Pamela a la tarde", Dilema", el juego en el que los famosos responden preguntas y si la gente acierta desde sus casas gana premios, la conductora explicó su contradicción en torno al aborto. no dudó en responder la pregunta que le hizoen su ciclo "", América , sobre el aborto. En el marco de "", el juego en el que los famosos responden preguntas y si la gente acierta desde sus casas gana premios, la conductora explicó su contradicción en torno al aborto.





Ernestina dijo que no estaría de acuerdo si la novia de su hijo quisiera abortar. "Estoy a favor de la despenalización del aborto en casos de orfandad en un montón de aspectos: desde la salud pública, la familia. Pero de ninguna manera voy a apoyar o avalar una decisión drástica teniendo una familia que apoye, educación sexual, un amor entre ellos, porque evidentemente fue una relación consentida, no hubo abuso ni violación. Desde el ejemplo como mamá apoyaría cualquier decisión que sea siempre para ir para adelante. Lo que ellos decidan hacer fuera de mi decisión es otro tema, ahí no los juzgaría", explicó y agregó: "Pero si a mi me das a elegir, siempre voy a elegir que dos personas que se quieren y han tenido relaciones consentidas entre si, que seguramente ven muy difícil el camino para adelante, los ayudaría a tenerlos".





Sin embargo, Ernestina dijo que si las personas no tienen ese marco, con su "condición de privilegio", está de acuerdo con la despenalización.