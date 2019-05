Erika Mitdank apuntó contra José María Listorti: "No soy una cosa con tetas y pelo rubio"

Érika Mitdank apuntó fuerte contra José María Listoriti desde su cuenta de Twitter.

La modelo -que desde hace rato se retiró de los medios- se enteró que en el ciclo"Hay que ver", de El Nueve, mientras hablaban de Ricardo Fort, mencionaron a las ex parejas del empresario y Listorti la recordó.

El conductor afirmó que ella a lo único que se dedicaba era a salir con hombres millonarios para que la mantengan.





Al enterarse, la ex novia de Fort le dedicó una catarata de tuits. Érika recordó que todo empezó en Ideas del sur, la ex productora de Marcelo Tinelli, cuando Fort participó del Bailando por un sueño y ella era la pareja.

"Sinceramente me sorprende que en el día de hoy existan comunicadores como Listorti", comenzó escribiendo y siguió: "Paso a contarte Listorti que mi show creado y nacido en Ideas del Sur (del cual te atreves a reírte de mi, pero no de quien le dio lugar ) cuando me hice pasar por la novia de un hombre gay, no perjudico a nadie, yo no perjudique a nadie, ni jodí a nadie".





Embed Te vuelvas a referir a mi, seas respetuoso. @SoyListorti No soy una cosa con tetas y pelo rubio sabes? Soy una Mujer que merece tu respeto y el de cualquier persona. Nadie es quien acá para juzgar ni reírse de NADIE! Y yo NO LO VOY A PERMITIR! No me causa gracia para nada!! — єrυ мiτ∂αทк (@Erika_Mitdank) 11 de mayo de 2019



"En su momento me sirvió saltar a la fama y me dio de comer muchos años. Fue mi pasado sí, pero hoy 10 años después puedo decirte que soy lo más lejano que existe a eso", continúo Érika.





Y le recordó: "Hice muchos trabajos en el ambiente, obras de teatro, un Bailando, campañas, desfiles. Pero claro, encasillar a una persona es fácil. Qué te parece si yo solo te recuerdo a vos @SoyListorti cuando vos te ponías en pij.. delante de una mujer haciéndola sentir incómoda??". Y, sumó: "¿Me vas a decir que esa era otra época? @SoyListorti ¡yo te voy a decir lo mismo! Era otra época, en la que lamentablemente era costumbre que una mujer para llegar se exponga a cosas que hoy claramente no haría. Supongo que hoy vos tampoco te pondrías en pij.. delante de una mujer".







Embed Haciéndola sentir más que incómoda... Asi que yo como mujer madura y respetuosa que soy te entiendo que hayas hecho cosas en tu pasado que dan lugar al repudio directamente, por que conste que lo mío es un chiste al lado de tus "bromas" @SoyListorti Pero te pediría que cuando ➡️ — єrυ мiτ∂αทк (@Erika_Mitdank) 11 de mayo de 2019



Y sostuvo: "Te vuelvas a referir a mi, seas respetuoso. @SoyListorti No soy una cosa con tetas y pelo rubio. ¿sabes? Soy una Mujer que merece tu respeto y el de cualquier persona".





"Así que yo como mujer madura y respetuosa que soy te entiendo que hayas hecho cosas en tu pasado que dan lugar al repudio directamente, porque conste que lo mío es un chiste", finalizó.





ErikaMitdankTuits.jpg