Érica Rivas reapareció y habló de la polémica de Casados con hijos

Durante el 2020, el nombre de Érica Rivas estuvo asociado al escándalo que se armó cuando los productores de la obra teatral Casados con hijos sacaron de la puerta del teatro la imagen de su personaje, María Elena.

Luego la obra se suspendió porque no había fechas concretas para llevarla a cabo por la pandemia del COVID-19 y Érica quedó señalada como la conflictiva y la persona que intentó modificar los libros de la sitcom que fue un éxito en Telefe por su ideología feminista.

Hace pocas horas, Érica habló con el diario La Nación a raíz del estreno de la película que protagoniza, El Prófugo, y le pegó de lleno a los programas de chimentos que potenciaron y brindaron información sobre su pelea con los productores de la obra teatral.

"El periodismo de chimentos es un mundo con el que no tengo nada que ver. Imaginate lo que fue para mí todo el año pasado, estar en esos programas en los que nunca participé, ni quiero participar, ni participaré, un horror. Además no tengo estrategia, no ando especulando. Hay gente que dice: “Cuando me digan esto, voy a decir esto otro”, pero a mí no me sale. Me cuesta mucho hablar de mí si no es por un trabajo. Soy una persona re común, no siento que le pueda interesar a alguien mi intimidad, mi vida cotidiana. Y mi trabajo no tiene nada que ver con esos programas. Quien tenga ganas de estar, está perfecto, pero yo no. Me hacen muy mal y me ponen muy nerviosa", explicó Érica Rivas, quien compartió mucho tiempo el éxito con Florencia Peña.

Y destacó qué le dejó su paso por ese programa: "Te juro que ver que mi trabajo alcanzó semejante nivel de popularidad gracias a Casados con hijos para mí es algo hermoso, siempre lo fue y siempre lo dije. Porque muchos pudieron ver mi forma de actuar, y yo pude mostrarles quién era, lo que sabía hacer. Ese programa fue un regalo del cielo. Los memes, la gente que copia a María Elena, que todavía la tienen tan presente, me encanta".