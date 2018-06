Érica Rivas, la otra actriz que no soportó trabajar con Darín: su salida de "La Cordillera" y el abrupto final

De manera sorpresiva,contó anoche en una entrevista que le realizóen su ciclo deque sufrió maltrato por parte del actor, hace cuatro años, cuando compartieron la obra

La esposa de Vicentico relató que cumplió con su contrato pero que los segundos seis meses de trabajo fueron muy duros ya que no se sentía igualada desde lo personal como desde lo artístico. Sin ir más lejos, Darín se llevaba 30 puntos del borderaux y ella solo pudo pelear 8. Asimismo, el actor le ponía a un colega para que anote todo lo que pasaba en el escenario y luego le hacía una cruda devolución a Bertuccelli, sin siquiera ser el director de la pieza teatral porque la directora era Norma Aleandro.

"Profesionalmente sentía que no estaba siendo tratada como quería. Decidí irme porque no la estaba pasando bien. Y cuando lo decidí, lo primero que hice fue ir a la casa de Ricardo, porque él era un amigo y me costaba pasar por el destrato con alguien a quien yo quería. Fui a verlo y le avisé con tiempo que no iba a seguir", sostuvo con la mirada de alguien que se saca una mochila de encima, y agregó: "´¿Ya lo hablaste con alguien?´, me respondió Ricardo y yo le dije que no, que solo lo sabía Gaby (Vicentico) y él, me dijo: ´Dame un par de meses para que pensemos qué vamos a decir sobre el motivo de tu renuncia para que no hablen pavadas´".





La historia se escribió unos meses después cuando se anunció que la obra no iba a seguir y cuando se repuso en cartel meses después la actriz elegida fue Érica Rivas. En tanto, lo más duro para Valeria fue escuchar que filtraron a la prensa que ella se iba del espectáculo porque estaba enamorada de Darín y su marido se había enterado. "¡Fue peor que decir que me echaron! ¡Siniestro!", enfatizó.

Este testimonio da fuerza a la información brindada por "Infama" el año pasado y por Luis Ventura donde contaron que Ricardo había terminado muy mal con Érica Rivas. Ricardo y Érica comenzaron a trabajar precisamente en "Escenas de la vida conyugal" y también coincidieron en el filme "La Cordillera". Según lo que se contó en ese momento, Érica se enojó y terminó denunciando al actor por una pelea que tuvieron en el sur durante el rodaje. Nunca se pudo comprobar nada de la denuncia pero sí se supo que ella abandonó la película y que el director, Santiago Mitre, reformuló el final de la misma de manera muy abrupta.

En una nota con el programa de América, Darín confirma que se peleó con Rivas y no sólo de una manera profesional sino también personal. Ese día anunció que estaba ensayando la obra pero con otra actriz, Andrea Pietra, para presentarla en España.

En cuanto a la película, Rivas no participó en ninguna rueda de prensa ni hizo promoción de la misma. Cuando Darín fue al programa de Susana Giménez, durante 2017, lo hizo solo con otra de las actrices, Dolores Fonzi.

