Erica Rivas habló de su salida de "Casados con hijos": "Yo no me bajé del proyecto y no es verdad que..."

El personaje de María Elena que Érica Rivas personificó en Telefe cuando "Casados con hijos" salió al aire fue uno de los más relevantes a la hora de analizar la totalidad de la sitcom.

La versión local de Married with Children se emitió en nuestro país en 2005 y 2006 y se repitió hasta el hartazgo, al punto tal que hoy día sigue en pantalla.

En su primera salida al aire, el programa no tuvo gran resultado siendo que fue ubicado en un horario medio marginal de la grilla que por aquel entonces acomodaba Claudio Villarruel. En su primera repetición, la sitcom se convirtió en un verdadero suceso y eso motivó la continuidad en la emisora.

Pasaron 14 años y la idea de volver a ver a esos actores en escena se hizo realidad cuando Gustavo Yankelevich pudo juntarlos y acordar la llegada de la comedia al teatro, prevista para junio de este año.

Como es sabido, el estreno debió ser reprogramado para enero de 2021 siendo que la pandemia del coronavirus cambió los planes de todos los espectáculos masivos con público.

Antes de que la llegada del Covid-19 a nuestro país el nombre de Érica Rivas estaba en carpeta para que forme parte del elenco y esté en la trama con su clásico María Elena.

Sin embargo, esta semana se supo que en la puerta del teatro Gran Rex se retiró la foto de la actriz y se dejó un agujero (estético) entre el resto de los actores.

PrimiciasYa.com pudo dialogar con fuentes vinculadas a la producción de la obra, quienes ratificaron: "En enero 2021 van a estar los protagonistas que habían firmado contrato Guillermo Francella, Florencia Peña, Luisana Lopilato , Marcelo De Belis y Darío Lopilato".

Y sobre Rivas señalaron: "El personaje de María Elena no va a estar porque Ériva Rivas se había comprometido de palabra y en todos estos meses no firmó, por lo que en enero 21 van a estar solo los 5".

Ahora, desde su cuenta de Instagram, la actriz explicó por qué no estará en la versión teatral de la exitosa comedia. "Ante todo me gustaría que sepan que lo que más amo en la vida es hacer reír", comenzó Érica en su descargo "Yo adoro, agradezco y disfruto a María Elena y estaba feliz de volverme a encontrar con ustedes haciéndola en el teatro", prosiguió la actriz.

Luego niega que ella haya decidido bajarse del proyecto como se indicó en algunos portales y si bien no había firmado contrato, la actriz aseguró: "Quiero aclarar que no no me bajé del proyecto de Casados con hijos en el Gran Rex, y no es verdad que otros proyectos laborales me impidan hacerlo (...) Antes de empezar la cuarentena, los productores me comunicaron por Whatsapp que no iba a participar, o sea, que me quedaría sin trabajo", afirmó.

"Sería bueno que se les preguntara a ellos por qué tomaron esa decisión", finalizó Rivas, en un extenso comunicado.

