Érica Rivas: "Con Ricardo Darín sucedió un maltrato con puteada y gritos"

Érika Rivas confirmó que, así como Vicentico tras bajarse de la obra Escenas de la vida conyugal. Este viernes, en diálogo con Furia Bebé, el ciclo que Malena Pichot conduce en Futurock, la actrizconfirmó que, así como Valeria Bertuccelli , también recibió maltrato de parte de Ricardo Darín , cuando tuvo que reemplazar a la mujer detras bajarse de la obra

"No tenía ganas de hablar porque cuando uno siente maltrato personal y profesional cuesta un montón darse cuenta y dejar de pensar que ciertas personas que vos admirás están haciendo eso con vos. Me costó muchísimo. Vale hace cuatro años que lo vivió. Esto pasó hace menos de un año y me cuesta muchísimo y me duele, no me gusta verme ahí. Me da bronca que me tiemble la voz, que no tenga fuerza", arrancó a contar Érica.

"Me interesa decir que en su momento, cuando yo entré a la obra, no la llamé a Valeria para preguntarle lo que había pasado y eso me duele en el alma", explicó la actriz.

"Cuando recibí maltratos de Ricardo, tanto personales como laborales, decidí rescindir un contrato para ir a hacer la obra a España. Lo primero que me acordé cuando estaba en el medio de toda esa mierda era llamar a Valeria para pedirle disculpas por no haberla llamado antes. No me quiero imaginar el dolor que debe haber sentido", agregó.

"En las dos ocasiones fueron maltratos. Las dos nos enamoramos de él. Ese rumor también salió conmigo. Siempre somos las despechadas", sentenció luego.

"Vale está más armada. Recién ahora puedo darme cuenta de cómo decirlo. Yo no quiero ninguna disculpa pública. No me interesan. No tengo ganas de volver a trabajar con él. Ya me pidió varias veces disculpas y todas las veces volvió a hacer lo mismo. No me conmueven, no me reparan. Me parece que la forma de pedir disculpas fue patética. Siempre somos nosotras las locas, alteradas, nerviosas. Ellos no entienden lo que pasó, pero igual piden disculpas".

Luego, Rivas explicó que en un primer momento intentó hablar con Darín para limar aspereza, pero que esa charla no llegó a concretarse: "No quise seguir hablando porque cuando vos decís, hablás con el que te está maltratando aparece la psicopatía y terminás pidiendo disculpas de que el otro esté tan mal. O de que vos lo hayas puesto en ese lugar tan incómodo por el cual él se puso así de agresivo. Yo sentía eso todo el tiempo".

"En un primer momento sentí que podía manejarlo. Yo como mujer, que soy simpática, de buen carácter. Toda la gente inclusive alrededor mío siempre me decían: 'Vos vas a poder'. Todo el tiempo me sentía insegura de lo que estaba haciendo porque según él yo estaba haciendo las cosas mal como actriz. Siempre yo sentía que iba a poder con eso, que iba a poder calmarlo, que quizás vená con otros problemas. Muchas veces le pregunté...".

Más tarde, Rivas brindó algunos detalles de un hecho puntual que le habría tocado vivir: "Sucedió un maltrato de puteada y gritos fuerte que yo no pude seguir. Eso no lo admito, no me hace bien ni me hizo bien y no quise seguir con esa forma. El siempre pedía disculpas y después volvía a hacer lo mismo".

"Todo el tiempo me sentía insegura de lo que estaba haciendo porque según él yo estaba haciendo las cosas mal como actriz", añadió después.

"Siempre ponía en vos que estabas nerviosa y él no entendía por qué estabas así y te pedía disculpas. Una de las cosas que me hizo saltar fue cuando le dije que esto tenía que ver con la violencia machista y él me dijo que no lo dijera porque no me iba a creer nadie. Eso me hizo dar cuenta de con quién estaba actuando".

"No tengo ganas de que me crean o no me crean. Yo quiero decir lo que me pasó y nada más", concluyó Érika Rivas.

