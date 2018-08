Jazmín Natour estuvo como invitada en el ciclo de El Nueve, "Hay que ver", y disparó contra el actor turco Ergün Demir, con quien no mantuvo una buena relación durante su paso por el Bailando, el certamen conducido por Marcelo Tinelli. Alejada de los medios,estuvo como invitada en el ciclo dey disparó contra el actor turco, con quien no mantuvo una buena relación durante su paso por el, el certamen conducido por





"Muchos caprichos y problemas por todo", comenzó diciendo Jazmín, mientras su opinión era aprobada por los técnicos del programa.





Luego, Nazarena Vélez, quien también se encontraba de invitada en el envío, aseguró que en aquella época, también tuvo roces con Ergün: "Te ponía en situaciones incómodas. Me tiró los perros a mí y a Barbie", reveló, en referencia a su hija.





Pero la gran pregunta de los conductores aún no había sido respondida por Natour, quien en todo momento esquivó confesar si el turco tenía "mal olor", aunque lo dio a entender. También dijo que "él no es conocido en Turquía".

PrimiciasYa.com desde Turquía, Ergün Demir señaló vio lo que dijo su excompañera en el programa que conducen José María Listorti y Denise Dumas y arrojó: "Pobrecita Jazmín, en Turquía soy famoso y estoy terminando una película como protagonista y también encabezaré una obra muy pronto". Lo cierto es que, en diálogo conseñaló vio lo que dijo su excompañera en el programa que conduceny arrojó:

Y luego agregó: "Yo no hablo de los demás, yo hago. Estoy por terminar de filmar la película 'Zerk', ojalá la podamos llevar a Argentina. Amo ese país, es mi segundo hogar".





Por último, reveló: "Y pronto escribiré mi libro 'Último tango en Argentina' donde ahí contaré toda mi verdad de principio a fin. Van a leer cosas muy lindas y no deben pensar que porque me callo significa que no tengo nada para contar, al contrario. Voy a develar todo".