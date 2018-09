Maria Decicco ex pareja argentina de "Confrontados", El Nueve. ex pareja argentina de Ergün Demir lo denuncio públicamente por estafa en el ciclo





Durante la conversacion, la ex novia del actor contó el calvario que vivió por mas de un año y cómo superó la experiencia con 300 mil pesos menos en su cuenta bancaria.





"Ergün me estafo. La estafa que mas me dolió fue la estafa al alma. Quería que le alquilara aunque sea el cuarto de servicio", comentó.

ergun-demir.jpg



"Me pidió que comprara una caja fuerte. Busco una mujer que él podía manipular. El hotel de canje, no lo tenía más , le habían prestado un cuarto de una habitación del viejo hotel, abandonada para que no se quede en la calle", añadió la mujer.





Y cerró: "El cuarto del pecado era mi habitación, era donde nos encontrábamos para estar juntos. Él tenía una habitación aparte. Tuve que aprender todos los rezos en árabe para poder convivir y no nos podíamos ni tocar".