Â¡Era cierto! Pampita se reencontrÃ³ con Pico MÃ³naco

Pampita y Pico Mónaco mantuvieron una reunión secreta antes de que ella viajara a México y la información sobre este episodio fue adelantada el pasado jueves por Adrián Pallares e Intrusos. Finalmente, los rumores eran ciertos.

Pero este lunes, tras las especulaciones surgidas a través del dato mencionado, Pampira estuvo en Los especialistas del show y confirmó el trascendido cuando Majo Martino le preguntó por este hecho en particular: "No lo veía hace muchísimo, no sabía nada de su vida. Se estaba por ir de viaje", arrancó a contar Carolina. Y agregó detalles: "Me llamó, me dijo '¿charlamos?', y le dije que sí, que charlemos".

"Fue una llamada sorpresa. Me llamó y arreglamos. Yo estaba saliendo del gimnasio con mi hermano. Y fui así, sin ducharme, asquerosa. Pero no pasa nada, era para charlar y saber de nuestras vidas, fue un rato", explicó.

"No fue por Osvaldo (el perro). Queríamos saber un poco de la vida del otro. No fui a conquistarlo ni nada. No era una cita romántica. No quedamos en nada. Pero nos gusta vernos, nos queremos mucho", concluyó Pampita.

