La entrevista de Susana Giménez a Wanda Nara: los infaltables memes

Wanda Nara decidió hablar del engaño de Mauro Icardi con La China Suárez en una charla muy íntima con Susana Giménez. La entrevista fue realizada en París y en la charla Wanda Nara contó que descubrió la historia de su marido, Mauro Icardi, con La China Suárez cuando le vio el teléfono mientras sacaba una foto familiar.

"Yo me saqué al ver el mensaje y como siempre estoy con el celular cometí el error de subir una storia a Instagram. Por eso le pedí perdón a ella porque lo primero que hacemos es ser machistas y echarle la culpa a las mujeres", afirmó Wanda Nara y sorprendió a todos.

Susana Giménez fue al hueso en la entrevista y le preguntó absolutamente todo: "La mayoría de las cosas me las mostró él. Y no me mintió. Si pasó algo es lo mismo. Nosotros tenemos una relación muy chapada a la antigua. Y para mí un mensaje es lo mismo que lo otro. Lo conozco mucho desde los 17 años y sé que fue sincero cuando me pidió disculpas. Fue un gran error en su vida".

"Creo en la palabra y sé dar vuelta la página. Mauro me dijo que hubo un encuentro con La China y me dijo que no pasó nada entre ellos", afirmó la empresaria, apenas comenzó su charla con la estrella de la TV. "Esto me sirvió para hacer un reset en mi relación. Me contó que entre ellos podría haber pasado de todo, pero no pasó nada", continuó.

Además, Wanda Nara hizo hincapié en que su familia siempre se puso del lado de Mauro Icardi. "Mi mamá me decía que tenía ganas de abrazar a Mauro, que yo soy muy chapada a la antigua. Yo respeto y valoro a las personas que tienen relaciones abiertas pero nosotros no teníamos ese tipo de relación", contó

Asimismo, confió que Mauro y La China Suárez se vieron en un hotel de París y que ellas se habían visto en el show de Camilo. "No voy a contar todo lo que hablamos pero lo que ella me dijo coincidía con lo que me mostró y contó Mauro. Yo le pedí disculpas por el tweet que puso enojada (la trata de zorra y rompe hogares)", enfatizó.

Al mismo tiempo que Wanda Nara rompía el silencio con Susana Giménez tras el escándalo con Mauro Icardi y La China Suárez, en Twitter los usuarios lanzaron una catarata de memes al respecto bajo el #wandaconSG. El tema se volvió tendencia en la red social del pajarito. Mirá algunos de ellos a pura ocurrencia.