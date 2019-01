Entrenador revela el secreto de la buena figura de Margot Robbie

El entrenador personal de la actriz Margot Robbie, David Higgins, ha revelado cómo ella mantiene a su increíble figura.

Higgins afirma que desayunar está sobrevalorado y cree que el ayuno intermitente, donde solo come por una ventana de ocho horas todos los días, es el secreto para perder peso, informa el dailymail.co.uk.

"A veces no es necesario desayunar", dijo el experto en acondicionamiento físico, cuyos otros clientes incluyen a Naomi Campbell y Claudia Schiffer.

Higgins continuó: "Todo el asunto del 'desayuno es la comida más importante del día' es una campaña de marketing de la década de 1940 para vender huevos. Eso es lo que todos hemos creído".

Luego elogió el método de ayuno, que se centra en no comer durante las 16 horas del día. Para muchas personas, esto significa saltarse el desayuno, almorzar al mediodía y tener su comida final a las 8 p.m.

Higgins dijo: "No va a consumir tanto porque no tiene tiempo para consumirlo. Pero también le permite a su cuerpo ese tiempo para recuperarse y digerirse y no tiene que trabajar demasiado con su metabolismo".





