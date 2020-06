Enrique Sacco reveló en "Intrusos" cómo fue el último día de Débora Pérez Volpin

El 6 de febrero del 2018, Débora Pérez Volpin fue a atenderse al Sanatorio La Trinidad de Palermo por un fuerte dolor abdominal. Los médicos le hicieron una endoscopia, pero de ese procedimiento-que debía ser de rutina- ella salió sin vida.

Su partida causó una enorme conmoción social y una intensa búsqueda de justicia por parte de sus familiares.

Hasta el momento hay dos causas penales en torno al caso. Una por homicidio culposo y la otra por posible encubrimiento y falso testimonio.

En relación a la primera, en agosto pasado, el médico endoscopista que asistió a Débora, Diego Bialolenkier, fue condenado -por la responsabilidad penal de su muerte- a tres años de prisión condicional e inhabilitado para ejercer su profesión por siete años y seis meses.

El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional 8, encabezado por el juez Javier Anzoátegui, resolvió que el fallecimiento de la paciente se produjo a raíz de un paro cardíaco respiratorio ocasionado por la perforación del esófago durante la endoscopia, calificando la conducta de Bialolenkier, como imprudente y negligente. Por su parte, la anestesióloga Nélida Puente, fue absuelta, pero la medida fue apelada por la familia de la periodista.

A más de dos años de aquella tragedia, el periodista Quique Sacco, última pareja de Débora, pasó por "Intrusos" y habló de cómo fue el último día de la animadora y diputada.

"Débora estaba impecable. Habíamos estado el lunes, tipo 19.30, estaba impecable, a última hora de ese día también, a la mañana de ese día también, ella ya no tenía dolores el lunes a la noche pero como habían pautado en vez de irse a su casa y volver hacerse los estudios, era lo más lógico, en el momento que va para el estudio estaba impecable. El estudio estaba programado para el día miércoles en otra institución. Venía arrastrando un dolor estomacal. Iba a hacerse todos los chequeos antes de empezar la actividad como electa. Era parte de una batería de estudios. Era un estudio más. Si vos ponés en la balanza las estadísticas, que es 0.03, la probabilidad de un fallecimiento es lamentable, pareciera que la vida tiene puntos diseñados y te toca y te toca", contó el periodista.

Y agregó: "Yo había programado todo el miércoles, que era el día que se lo iba a hacer, y la internación fue el lunes a la noche para seguir haciéndose estudios, fui a trabajar y me iba a la clínica a buscarla, habíamos quedado eso para después ir a cenar. Era un estudio de rutina. Cuando iba en camino me llaman para decirme que se había complicado. Cuando llegué nos comunicaron. Solo quien lo vive puede saber lo que son esos instantes entre que te avisan que se complicó y te dicen lo que pasa".

Sobre cómo se enteró de la noticia y cómo se la comunicó a los hijos de Débora, afirmó: "Iba manejando y temblaba, no sé cómo hice cuando manejaba y cómo dejé el auto en la cochera de enfrente. Ahí me encontré con los chicos que se iban de viaje ese día y la iban a despedir. Ellos no se habían enterado. Me lo comunican a mí y en realidad nunca se los pude comunicar, fue un abrazo".

El romance con María Eugenia Vidal

Asimismo, en periodista contó cómo hizo para atravesar el dolor y volver a confiar en el amor.

"No sé si todas las personas pueden vivir una buena historia de amor, sana e importante. Yo lo viví con Débora, mi concepto era si no lo vivía más, listo, estaba en un proceso de sanación. Pero cuando fluye, fluye. Se da, ni los psicólogos pueden resolver si es cuestión de tiempo. Cuando se dio los primeros que lo supieron fueron Agustín y Luna, soy como el papá del corazón", agregó.

"Podría decirte que Débora me puso a María Eugenia en frente. Ese día no iba a ir al programa. Estaba almorzando con mi abogado y le había dicho a la producción que si el fallo salía iba a ir. Y así fue, por eso te digo que si no fuera por el caso quizá no la hubiera conocido", enfatizó.

