Enrique Sacco, novio de Débora Pérez Volpin: "Vamos camino a la verdad"

Con cuatro fotos,, el novio de, recordó a la periodista a un mes de su sorpresivo fallecimiento.

Además, el periodista deportivo puso este mensaje:

"The first, my last, my everything".

Nuestra canción favorita.

Un mes exactamente.

Vamos camino a la verdad.

Muchas gracias a todos por el inmenso apoyo!

El tema pertenece a Barry White y en su traducción remite a "Eres el primero, el último, mi todo".

Cabe destacar que Sacco reafirma que la familia de la diputada está detrás de conocer la verdad de lo que pasó en el quirófano donde se llevó a cabo la endoscopía que le provocó la repentina muerte a Pérez Volpin.

A la muerte le siguió una serie de investigaciones que incluyó el allanamiento de la clínica, el secuestro del endoscopio y el inicio de una causa. Por ahora, la carátula dice que "la causa de muerte determinada macroscópicamente fue congestión y edema pulmonar, neumomediastino y neumoperitoneo".

Las lesiones halladas en el esófago dan pistas de que puede haber habido una mala praxis. "La autopsia dijo que no murió por ninguna otra causa más que el procedimiento médico que se llevó a cabo. Murió por lo que pasó allí. Los dos profesionales son responsables del hecho", dijo el abogado de la familia, Diego Pirota.