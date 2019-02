Enrique Sacco, sobre los hijos de Pérez Volpin: "Me dijeron 'queremos seguir siendo familia'"

Débora Pérez Volpin, Enrique Sacco fue al ciclo de Mirtha Legrand el sábado por la noche y recordó a su pareja. A un año de la muerte defue al ciclo deel sábado por la noche y recordó a su pareja.





"Débora era muy madraza", señaló, luego de que fuera consultado por la conductora por el tema.





Agustín y Luna, como también con el papá de estos, Marcelo Funes: "Él es un padre súper presente, tenemos una relación muy linda entre los dos y con los chicos también. Para mí son mis hijos del corazón. Los chicos son un motivo fundamental para procesar todo esto, porque son el legado de ella. Nosotros cuatro teníamos una relación muy linda, y la verdad es que siguió siendo magnífica entre los tres. Ellos me dan un poquito de Débora todos los días, me dan fuerza". Además, habló de cómo es la relación con los hijos de Pérez Volpin,, como también con el papá de estos,

"Yo sabía que la relación podía cortarse, porque ellos podían pensar que yo no era el papá sino la pareja de la mamá, y seguir por otro camino. Esa opción se me cruzó por la cabeza, y más allá del cariño que les tenía lo aceptaba. Todavía balbuceo y me emocionan las palabras de los chicos que me dijeron. 'Nosotros queremos seguir siendo familia como éramos siempre'. Eso es maravilloso. Por suerte la familia es unida", agregó.





El 6 de febrero de 2018, Débora Pérez Volpin falleció cuando le practicaban una endoscopía. En el aniversario de su deceso, descubrieron una placa en su honor en la Sala de los Periodistas de la Legislatura porteña, ante la presencia de Sacco, su hija Luna y demás familiares.