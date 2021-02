Enrique Pinti se vacunará contra el Covid: "Conseguimos un turno a las 4.20 de la mañana"

A los 81 años y siendo una persona de riesgo por sus enfermedades preexistentes, Enrique Pinti debería tener prioridad a la hora de recibir la vacuna contra el covid.

Sin embargo, en una nota con Eduardo Paladini en radio Rivadavia, el actor reconoció que se negó a formar parte del grupo de los cien famosos elegidos para participar de una campaña de concientización sobre la importancia de aplicarse la Sputnik V.

"Yo he tenido siempre muy en claro que no hay que pasar por encima de los demás. No es que me crie en un mundo mejor, de ninguna manera. El mundo era una porquería igual que ahora, como dice (Enrique Santos) Discépolo. La recomendación y el yo soy amigo de tal es una cosa que vengo viendo desde que nací", señaló Pinti frente al escándalo del "vacunatorio VIP" que terminó con la renuncia del ministro de Salud, Ginés González García.

"Nosotros solamente tenemos que esperar nuestro turno, como cualquiera. Esto no es un jabón de tocador o un artefacto doméstico, que si lo usa Fulana o Mengano yo también lo quiero", indicó.

Luego agregó: "Eso surgió en un momento en el que mucha gente se resistía a la vacuna y pensaron que podía ser influenciada por los famosos. Pero el otro día mi representante (Cipe Fridman) y yo nos quedamos secos tratando de llamar hasta que, finalmente, conseguimos un turno para mí a las 4.20 de la mañana. Ese colapso indica que todos tienen claro que se tienen que vacunar. ¡Y estamos hablando sólo de los de más de 80!".

