Enrique Pinti reconoció que fue estafado con la insulina para la diabetes

Enrique Pinti sorprendió con fuertes declaraciones sobre su situación económica. "El agua me llega al cuello", dijo, sobre los problemas económicos que atraviesa el país. Días atrás,sorprendió con fuertes declaraciones sobre su situación económica., dijo, sobre los problemas económicos que atraviesa el país.

Tras hablar sobre su actual pasar, Pinti llamó la atención con un comentario en particular: "Me llegaron 39 mil pesos de prepaga más la insulina que uso, que es importada porque así me lo mandó el diabetólogo. Me dijo que es la que puedo usar y me sale 36.000 pesos por mes", contó.

Esta tarde, en Intrusos, Pinti habló del tema y reveló que estaba siendo estafado. "Fui mal interpretado. Yo dije que esta situación me llegó a mí que soy un tipo de buen pasar. Yo no soy un indigente", arrancó.

"A raíz de todo este escándalo a la gente se le despertó una cosa impresionante. Días atrás un viejito se me presentó en el teatro con un paquete (de insulina). Me dijo 'Esta es mía, pero como me la dan gratis me sobra'. A mí se me estrujó el corazón", contó.

"Un día después una señora me dijo 'su medicación'. Ahí le dije que lo había arreglado. Lo arreglé porque me dijeron que era gratis. ¿Y yo que soy, un pelotudo? Me estaban caminando. Durante tres años me caminaron. Y ahora me la van a dar gratis", siguió.

"La medicación es gratuita para todo el mundo. Que no te digan que es importada porque eso no existe", aseguró el humorista, desilusionado con su prepaga: "No creo que me devuelvan toda esa plata que pagué", agregó resignado.

