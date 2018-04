Enrique Pinti fue uno de los personajes públicos que estuvo involucrado en el alocado testimonio que dio Natacha Jaitt en la mesa de Mirtha Legrand días atrás, con respecto a la red de pedofilia en Independiente y sus vínculos con famosos. fue uno de los personajes públicos que estuvo involucrado en el alocado testimonio que dioen la mesa dedías atrás, con respecto a la red de pedofilia eny sus vínculos con famosos.





Si bien no lo nombraron con nombre y apellido, la mediática dio todas las pistas que hacen referencia al comediante y actor.





Esta tarde en "Intrusos", el ciclo que conduce Jorge Rial por América TV, estuvo presente el artista y remarcó que ya no hay problema con Mirtha, aunque no tiene ganas de ir a su mesa.









Sumó: "La llamé y hablé con ella, que se había ido al Colón y le dejé un mensaje, diciéndole que estaba lastimado porque no me había llamado, pero que ya está cumplida, no hay problema. Me invitó a su programa el sábado o domingo, pero no creo... No tengo muchas ganas de ir por lo que pasó".





"Generalmente, no le echo la culpa a nadie, no soy fatalista. Pero me centralizo. Me tiraron un balde de mierda, no me lo tiró Mirtha. Ni siquiera me nombraron para iniciar una acción seria, es luchar contra fantasmas. No me enojo con el mensajero. Y no quiero que mi mención tape la lucha contra la pedofilia, que es un error", manifestó el humorista.





"Cuando era chico, mis padres me decían que tenga cuidado con hablar con desconocidos. Estaba instalado desde las lejanas épocas", cerró. El video:

