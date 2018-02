Enrique Pinti contó un dramático momento que vivió con un cura cuando era chico

"Era un día de calor insoportable, yo tenía nueve años. Este hombre tenía un olor a transpiración que era desagradable y me empezó a peguntar qué pecados tenía yo, si tenía malos pensamientos", contó. Y añadió: "Como yo era un gordo, mis pensamientos eran de comer. Porque yo estaba en tratamiento para adelgazar.Y para mí si se me cruzaba un postre, era un mal pensamiento. Le dije que soñaba con comida, el pecado de la gula. Me miró con una cara como diciendo este es un pelotudo..."





El humorista continuó con el relato "Me preguntó, ¿usted se toca? A esa edad preguntarle a un pibe si se toca.... Y yo le dije, sí. Me toco la nariz. Me dijo si me tocaba partes de mi cuerpo y ahí me llevó la mano a la bragueta"





"Me levanté y me fui. No de dije nada ni a mi mamá ni a mi papá. No me fui traumatizado, sino diciendo que estaba en pedo ese tipo", concluyó.





, en un mano a mano concontó la repudiable y desagradable experiencia que vivió con un sacerdote en el momento de recibir el sacramento de la confesión: "". indicó al inicio del relato.