El gran gesto que tuvieron Dalma y Gianinna Maradona con Dieguito Fernando

La hijas del ex jugador se comunicaron con Verónica Ojeda para no exponer al pequeño de 7 años en la investigación judicial.

Tras la muerte de Diego Maradona comenzaron los escándalos sobre la averiguación de su deceso como el reclamo de la herencia en la Justicia. Pero, también continúan los reclamos de ADN para investigar si fue el padre de Magalí Gil y Santiago Lara.

Mario Baudry, abogado y pareja de Verónica Ojeda, reveló que Dalma (33) y Gianinna Maradona (31) tuvieron un muy lindo gesto con Dieguito Fernando de 7 años, el último hijo del ex jugador.

“Nosotros ofrecimos aportar el ADN de Dieguito. Las técnicas hoy son muy rápidas, con un hisopado de saliva el nene ni se entera que le hacen el ADN. Con el pelo tranquilamente se puede hacer. Para evitar todo el circo que generan estas presentaciones, y el derecho que tienen algunos hijos a saber su realidad, Verónica me pidió que ofrezca el ADN, independientemente de que en la causa guardé cuatro muestras que se hicieron el día de la muerte, y que están con cadena de custodia judicial, firmado por la fiscalía y los abogados intervinientes”, explicó el abogado.

La idea es evitar la exhumación del cadáver de Maradona, como pretenden los jóvenes reclamantes. “Queremos terminar con esto, de que se especule y que después no se llegue a nada. Le recomendé a Verónica terminar con esto de una vez por todas y dejarlo en la causa para que el juez civil intime a Lara para que conozca su verdad, que si es hijo que se apersone, y que si no lo es termine”.

“Dalma me dijo lo mismo. Ella misma se ofrecía para hacerse el ADN. Dalma me lo transmitió en forma personal. Y ayer Gianinna también la llamó a Verónica para ofrecerse también para que no molesten a Dieguito. Estamos todos en el mismo sentido, no hay inconvenientes”, contó sobre la actitud de las hermanas hacia el pequeño.

