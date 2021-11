El enojo de Susana Giménez con el cronista del programa de Karina Mazzocco

La conductora, Susana Giménez, no ocultó su enfado por una pregunta del periodista de A la tarde. El video.

El sábado a la mañana, Susana Giménez regresó a Buenos Aires luego de haberle realizado una entrevista a Wanda Nara en París.

Al salir de Ezeiza, la conductora habló con los periodista que estaban esperando por ella. Al principio, la diva se mostró amable, pero hubo una pregunta que la hizo enojar.

"¿Qué pasó con Lucía? ¿La echaste de tu departamento?", le consultó el cronista de A la tarde a Susana Giménez.

De inmediato, la conductora se enojó con el periodista del ciclo de Karina Mazzocco. "Que se yo... ¡No me gustan las cosas que me preguntas! ¡No te voy a decir más nada!", respondió Susana.

Luego, el notero del ciclo de América TV quiso saber si le hubiese gustado entrevistar a La China Suárez y la diva volvió a incomodarse.

"No me preguntes más.... sos muy chusma, vos", sentenció la figura de Telefe. "Te pregunto si te hubiera gustado entrevistar a La China", reiteró el cronista. "Si me gusta algo, lo hago... ¡chau!", concluyó Susana Giménez.