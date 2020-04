El enojo de Nico Occhiato al ver a su abuelo en la cola del banco: “Es difícil hacércelos entender que no tienen que salir”

El gobierno anunció la apertura de los bancos para el pago de jubilaciones y pensiones durante este viernes. En plena cuarentena obligatoria, para evitar el contagio de coronavirus, miles de abuelos de aglomeraron en las puerta de los bancos para lograr cobrar.

La población entera se indignó al ver a los mayores, un grupo de riesgo para la pandemia, en esas circunstancias. En medio de todas estar personas estaba Victorio, el abuelo de Nico Occhiato.

Él no quiso hablar con el móvil de la televisión que lo encontró allí y rápidamente el último campeón del Bailando, El Trece, realizó un descargo en sus redes.

"A todos los que me escriben porque mi abuelo estaba en la fila de un banco para cobrar la jubilación, ya lo sé. Ya lo vi. Y a mi me enfurece y me pone mucho más triste que a todos ustedes. Todo el que tenga un familiar mayor debe saber lo difícil que es hacércelos entender que no tienen que salir en nuestro caso hasta nos mienten", escribió.

"Todo el tiempo estamos en contacto con ellos, yo los llamo todo el tiempo. Nos habían dicho que no iba a ir pero nos mienten (por eso no quiso hablar con el cronista) para dejarnos tranquilos, en algunos puntos se nos hace incontrolable. Son personas grandes que no entienden la gravedad de la situación. Y hay que intentar hablarles con amor porque en definitiva hay que estar en su lugar", agregó con sinceridad.

