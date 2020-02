Tras su enojo con Marcelo Tinelli, ¿Maca Rinaldi vuelve al "Bailando"?

En diciembre de 2019, Maca Rinaldi y su compañero Fer Dente fueron eliminados del "Súper Bailando" faltando poco para llegar a la final y la bailarina no quedó conforme con su paso por la pista más famosa del país. Cuando las cámaras se apagaron, criticó con dureza a Marcelo Tinelli.

"El director de todo este circo me boludeó", disparó Rinaldi en referencia a Tinelli cuando ya no era parte de la competencia.

Los dichos de la bailarina fueron difundidos en esa ocasión por Yanina Latorre en "Los Ángeles de la Mañana". Según la panelista, la bailarina expresó: "No vuelvo a bailar en esta pista".

LEER MÁS Hoppe a Maca Rinaldi en el día de su cumpleaños: "¡Feliz cumple mi coneja atorranta!"

Ahora, mientras se encuentra haciendo temporada en Carlos Paz con "Atrapados en el museo", Maca habló sobre la posibilidad de estar este año en el "Bailando".

"Como todos los años está la idea del Bailando, pero no sé si este año voy a ser espectadora del Bailando. Como siempre estoy más que dispuesta a participar porque es mi casa. Mucha gente que me conoce es a raíz de mi participación en el Bailando y por eso lo quiero mucho. Pero no sé como va a ser este año, veremos qué nos depara durante el año. Es un día a día", expresó Maca en diálogo con PrimiciasYa.com.

¡Mirá la entrevista completa con Maca Rinaldi!

LEER MÁS La declaración de amor de Macarena Rinaldi a Federico Hoppe en pleno aire