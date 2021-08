El enojo de Marcelo Tinelli con Hernán Piquín: "Es una situación aceptada por la producción"

En el gala del miércoles en "La Academia" de "ShowMatch", Marcelo Tinelli protagonizó un fuerte cruce con Hernán Piquín. El conductor expresó su enojo y discutió con el coreógrafo, que cuestionó los reemplazos en el certamen.

Todo se generó después de la actuación de Noelia Marzol en el baile del caño en reemplazo de Débora Plager, que había acordado con la producción que no iba a participar de este ritmo. Aunque, la periodista aclaró que tampoco estaba en condiciones de presentarse porque tiene una lesión.

En el jurado, todos coincidieron en "bancar" a los participantes titulares que sí se animaron a bailar en el caño. Por esa razón, le bajaron el puntaje a Marzol, que se lució con su destreza.

"Noelia es para muy buena nota, pero a mí no me gustan los reemplazos para este ritmo", afirmó Ángel de Brito, que los calificó con un cuatro. "Me gustó el baile, pero voy a cumplir con lo que prometí: voy a poner un puntaje para que todos los reemplazos vayan al duelo", añadió Pampita, que le dio un cero a la experta bailarina.

Hernán Piquín también fue duro con Marzol y su devolución generó un malestar en el conductor. "Es difícil para nosotros puntuar a gente que viene de reemplazo", exclamó el coreógrafo. "Algo aceptado por la producción", advirtió Tinelli. "Sí, por supuesto", asintió el jurado.

"Fue algo aceptado. Lo quiero decir porque sino parece que ustedes están en un canal y nosotros en otro. Es una situación aceptada por la producción porque entendieron las razones y las limitaciones que tienen en el elenco", continuó el animador.

"Parece que no se pueden los reemplazos. Sí, se pueden porque sino no se pueden llegar a terminar con todas las coreografías en cinco días. Hay que armar un programa de televisión", completó Tinelli. "Perfecto. Me gustó mucho la interpretación. Y la propuesta estuvo buena", sentenció Piquín, que los calificó con un cinco.

