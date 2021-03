Enojo de Luciana Salazar con Evelyn Von Brocke: "No me digas que me tiene contratada, yo fui..."

Luciana Salazar no se calla pese a los intentos de Martín Redrado de frenarla a través de una denuncia por hostigamiento que lleva adelante su abogado, Fernando Burlando.

Este mediodía habló por teléfono con el ciclo Intrusos y un comentario de la periodista Evelyn von Brocke la sacó de quicio.

“A uno no le gustan que no lo maltraten. Cuando yo digo que personalmente conmigo es otra cosa, me refiero a todo, no sólo a lo sexual. Eso es lo que me molesta y después entro en shock en todo momento”, dijo Luciana.

Von Brocke tuvo el pie para comentar: “Como te tiene contratada por tres, cuatro horas porque lo llevás al paraíso, de alguna manera en su cabeza funciona así”, dijo la periodista.

Y la respuesta de Luciana no se hizo esperar: “Evelyn, estás siendo muy agresiva. Perdoname que te lo diga (...) no me lo estás diciendo con el mayor de los respetos. ¿Decirme contratada? Yo fui novia de él, novia pública. No me digas contratada. Se respetuosa porque vos como mujer, es muy violento que me digas eso a mí. Pará un poco”.

“En la cabeza de Redrado es así. Pero yo no lo digo, lo dicen sus amigos, su entorno. Me llega a mi celular. Redrado siente que te contrata por cuatro horas, lo llevás al paraíso y besito en la frente”, insistió Von Brocke.

“No, no, lo de contratada lo acabás de decir vos. No, no, Evelyn, no. Te equivocaste! Lo escuché de tu boca, no de los amigos de él. Cuidémonos entre las mujeres. Y si lo dicen los amigos, es más violento todavía”, finalizó Luciana.

