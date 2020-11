Enojo, llanto y eliminación: Otro participante dejó "Masterchef Celebrity"

Iliana Calabró quedó eliminada de "Masterchef Celebrity" tras la gala de anoche del ciclo que conduce Santiago del Moro por Telefe y que logró picos de 23.7.

"Fue muy lindo estar acá porque amo cocinar. Quizá no estoy preparada para la presión de este certamen. Me encanta agasajar a mis seres queridos, he investigado nuevos sabores, he compartido con grandes compañeros...", comentó Iliana al quedar fuera del programa y tras ser despedida por Donato De Santis.

Recordemos que el jueves pasado, Iliana se enojó mucho con Donato porque le hizo cocinar un pato y ella no sabía los tiempos de cocción. La hija de Cala había decidido no hacerlo y cuando faltaban 15 minutos el chef le recomendó que lo haga.

"Los voy a extrañar porque me sacaron de mi casa, en la que estoy sola y creo que todo eso es lo que hizo que le pusiera mucha presión a esto y eso me jugó en contra", expresó la participante que ayer dejó el programa.

Ya reconciliados, De Santis le dijo: "Vos has sido nuestra Sofía Loren en este certamen".

La prueba de ayer contó con un plazo de 75 minutos donde cada uno de los participantes tuvo que preparar una Croquembouche, un clásico de las ediciones de "Masterchef".

Iliana es la quinta eliminada; ya se fueron: Nacho Sureda, los cantantes Martín Mono Fabio y Patricia Sosa y el humorista Roberto Moldavsky.

El más dolido con el resultado fue Boy Olmi que no pudo contener sus lágrimas.

