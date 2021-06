El enojo de Germán Martitegui con Georgina Barbarossa en "MasterChef": "No es para aplaudir"

Falta muy poco para la gran final de "MasterChef Celebrity 2" y Georgina Barbarossa es una de las candidatas a ganar en el exitoso reality que se emite por Telefe.

Pero anoche, la actriz tuvo su peor gala. Los participantes tuvieron que cocinar carnes salvajes, y para seleccionarlas, compitieron en una subasta. Y Georgina tuvo problemas desde el comienzo, porque perdió mucho tiempo para cocinar un plato que no la convencía, por entender mal el desafío.

Gastón Dalmau, Georgina Barbarossa, Cande Vetrano, María O'Donell y Sol Pérez se enfrentaron a una subasta para elegir qué carne cocinarían. Para llevarse su ingrediente principal, tuvieron que competir sacrificando minutos para cocinar, pero algunos participantes se confundieron a la hora de seleccionar.

La primera carne que expuso el jurado fue la del yacaré, y algunos cocineros comenzaron a especular con qué hacer para jugar: Esperar que aparezcan algunos más fáciles, hacer perder tiempo a sus compañeros y otras estrategias.

Pero Georgina se metió en la puja por el yacaré y se terminó quedando con el corte, a pesar de no haber entendido el juego. La actriz quedó en evidencia luego de que Santiago del Moro dijera los minutos que debían perder para quedarse con esa carne.

Georgina levantó la mano cuando el conductor contaba 55 minutos, que era el tiempo que perdería para preparar el plato, de los 90 iniciales que les habían brindado.

“60 es 60 menos que los 90, ¿no? O sea, si gasto 60, ¿me quedan 30 para cocinar?”, preguntó luego la actriz con preocupación. Y, cuando el conductor del programa le confirmó que había interpretado mal, exclamó: “¡Ay no! Me di cuenta ahora… ¿Puedo repetir?”.

Y esto hizo que el plato que preparó no obtuviera la mejor devolución del jurado. "Me enoja porque no te concentraste en la subasta y me enojo otra vez porque no trajiste nada del mercado: tendrías que haber traído pan, vegetales, algo para hacer escabeche... aún así el sabor está. No es para aplaudir", indicó Germán Martitegui.

"Es tan escaso el plato... vestidas con esas botellas no sabíamos si era un cumpleaños de quince o un after. En la cocina no había nada. Estaba la carne y vos disfrazada. ¡Olvidable!", señaló Damián Betular sobre el yacaré a la cacerola con papines.

