Enojo y furia de los fans de Tini Stoessel porque quedó fuera de las nominaciones a los premios Gardel

Los seguidores de la joven mostraron su disgusto al ver que sus últimos trabajos no están en la lista de los premios tan importantes a la música nacional.

Tras dar a conocer la nómina de los músicos para los Premios Gardel de este año sorprendió que Tini Stoessel no estuviera.

Los premios Gardel, que organiza de forma anual la Cámara Argentina de Productores de Fonogramas y Videogramas (CAPIF), son de mucho prestigio para la música nacional, presentaron la nominaciones para la edición de este año.

Al ver la lista de los nominados los fans de Tini Stoessel notaron que la cantante y sus últimos trabajos no fueron tomados en cuenta. Esto los indignó por completo y salieron a criticar a los jurados desde sus redes.

"Ya no importa el Gardel, concentrémonos en pedir a Tini en premios Juventud", "Tini no se perdió los Premios Gardel, los Premios Gardel se perdieron a Tini", "Los premios Gardel no nominaron en ninguna categoría a Tini cuando la rompió toda el año pasado", fueron algunos de los mensajes que publicaron los seguidores de la ex de Sebastián Yatra.

Sin embargo, los motivos por los que no fue tomada en cuenta fueron que Tini no sacó un álbum completo si no cuatro canciones “sueltas”. Esos temas: "22" con Greeicy, "Suéltate el pelo", "Fresa" acompañada por Lalo Ebratt y "Oye" a dúo con Yatra, si llegaron a los más alto de los rankings y podrían haber estado en categorías coN “Canción del año”, “Grabación del año”, pero no estuvieron.

La entra de los premios se hará en agosto.

