El enojo y la fuerte respuesta de More Rial a una ejecutiva de su nuevo trabajo que la ninguneó en redes

More Rial es todo una emprendedora. La hija de Jorge, el conductor de “Intrusos”, América, siempre incursiona en nuevas formas de negocio y las difunde desde sus redes.

Esta vez, la mamá de Francesco Benicio se sumó a la venta de ollas y sartenes de una destacada marca pero apenas estaba arrancando recibió el maltrato de una ejecutiva de la línea.

Una de las mujeres que tiene un cargo destacado en la empresa de artefactos de cocina ninguneó a More desde las historia de su Instagram.

Florencia, ejecutiva premium de la firma, hizo un chiste que a la hija del periodista no le cayó nada bien. “Te vas de viaje Essen con More Rial?", le preguntó a Florencia una de sus seguidoras con emoticones de risa, como ninguneando a la rubia, y ella respondió: “Quiiii?? jajajaa Se lo ganará?”, con una cara que no le gustó nada a More.

"Que feo que una ejecutiva avanzada me minimice cuando acabo de arrancar con mucha ilusión este maravilloso proyecto. ¿Así alentas a tu equipo?", cuestionó More que se abrió una cuenta especial para darle foco a este nuevo emprendimiento.

