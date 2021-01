Tras el enojo y denuncia de Alex Caniggia, el imitador de Guido Kaczka tomó una tajante decisión

El programa de Guido Kaczka, “Bienvenidos a Bordo”, provocó un fuerte enojo de Alex Caniggia ya que se presentó Iván Ramírez, un joven imitador que interpretó al mediático.

El doble de Alex estuvo lookeado como si realmente se tratara de él e interactuó con el conductor al aire en el ciclo que se emite por El Trece.

Pero al ver la imitación, Alex pegó el grito en el cielo y se comunicó con su abogado, Alejandro Cipolla, para que tome cartas en el asunto.

LEER MÁS Alex Caniggia está furioso con el programa de Guido Kaczka e hizo una denuncia

"Alexander se siente ridiculizado por este imitador que ya fue en dos oportunidades. Es feo lo que hace", manifestó el letrado tras hablar con Caniggia.

Y luego agregó: "Si no cambia su actitud, le iniciaremos acciones legales para frenarlo. En unos días voy a enviar una carta documento a Kuarzo (productora de "Bienvenidos a Bordo") para notificar esta situación".

Cabe destacar que Iván Ramírez es muy conocido en las redes sociales, donde se ganó su lugar en la televisión por sus muy buenas imitaciones a ciertos personajes de la farándula.

Tiene 22 años, y su talento se destaca ya que puede ponerse en la piel de famosos reconocidos en la farándula argentina como por ejemplo Mariano Iúdica, Beto Casella, Ricardo Fort, Nacha Guevara, Ángel de Brito, entre otros.

PrimiciasYa.com se contactó con el imitador y contó que dejará de imitarlo: "Yo tengo la mejor con Alex, nunca fue con falta de respeto la imitación. Siempre fue con buena onda. Esta es la primera vez que alguien se enoja por una imitación y está en todo su derecho si no le gusta. Yo automáticamente dejo de hacer el personaje, freno la imitación. Si no le gusta a la persona cómo la estoy imitando, lo respeto. En eso no hay que ser egoísta, de tomas maneras son con todo respeto las imitaciones que hago".

LEER MÁS Tras el positivo del Kun y su novia, Benjamín Agüero también contrajo coronavirus