El enojo de Claudia Villafañe tras su participación en el programa de Santiago del Moro en Telefe

Claudia Villafañe estuvo en el ciclo "¿Quién quiere ser millonario?", Telefe, y habló de Rocío Oliva y de por qué accedió a sacarse una foto con Diego Maradona en diciembre de 2019 tras las fuerte diferencias que tuvieron en el último tiempo.

"En este momento no tengo relación con Rocío. Me pongo mal cuando dice algo de las chicas que yo sé que no es", indicó Villafañe. "A veces la tele hace suponer que podes decir cosas que no son", añadió.

Y remarcó: "No me gusta entrar en el juego mediático de salir a contestar, es un juego que no quiero entrar. Ya son grandes, dos mujeres (por sus hijas)".

LEER TAMBIÉN: Claudia Villafañe: "Me pongo mal cuando Rocío dice algo de las chicas"

Y sobre aquella foto familiar indicó: "Llegué y el padre estaba ahí. Verle la cara de ellos de felicidad era también mi felicidad".

En tanto, Claudia confió que ella se encargaba de pagarle la cuota de alimentos a los hijos que la Justicia reconoció como herederos de Maradona. Se trata de Jana y Diego Maradona Jr.

La participación de Claudia en el programa de Santiago del Moro se grabó en diciembre pasado pero recién se emitió ayer. En charla con Luli Fernández que formó parte de "Incorrectas" durante la jornada de hoy, Villafañe le dijo que estaba sorprendida con el rebote de la nota.

Asimismo, añadió que estaba un poco enojada por la titulación de algunos medios digitales siendo que ella se encargó de pagar las cuotas pero porque administraba la plata del astro futbolístico.

LEER TAMBIÉN: Los mensajes de Dalma y Gianinna Maradona por el cumpleaños de Claudia Villafañe: "Siempre juntas, somos las tres"