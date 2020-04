El enojo de Alejandro Fantino: "Un montón de forr… con muchas erres los que me gastaron"

Hace unos días, cuando Alejandro Fantino regresó a la televisión para estar al frente de "Fantino a la tarde", el ciclo que se emite por la pantalla de América, el conductor se enfureció mientras estaban debatiendo sobre la suspensión del fútbol en la Argentina debido al avance del coronavirus y la polémica que se generó con voces a favor y en contra de esta decisión.

"Tevez y el Muñeco Gallardo no se van a morir de hambre, pero el 4 de Unión no sé y el 8 de Atlanta menos…", señaló Fantino en ese momento, comentario que no cayó bien en algunos sectores de ese deporte.

Y esta tarde, el conductor arrojo duras palabras a quienes se burlaron en aquel momento, luego de que esta tarde leyeran al aire un mensaje sobre la difícil situación de un profesor de tenis en un club social.

“A mí me gastaron y me boludearon los cancheros de siempre, menos el 8 de Atlanta, Valdez Chamorro, que es un pibe divino, súper ubicado y lo hizo con humor. Menos él, hubo un montón de forr…, forr… con muchas erres, en el mundo del fútbol que me empezaron a gastar cuando yo dije ‘de qué va a vivir el 8 de Atlanta’”, señaló Fantino.

“Quiero decirles que hoy Ferro ya le pidió ayuda al Estado, que es un ejemplo de club social, y quiero ver de qué mierd… van a vivir los clubes de fútbol del ascenso y los más chicos. Porque Boca parece que no tiene problemas para pagar, pero quiero saber de qué va a vivir ahora. Si quieren hacer otro jueguito los forr… de siempre, titúlenme ‘Fantino ahora se pregunta de qué va a vivir el 8 de Rio Cuarto’. Esto lo avisé hace 20 días y todos se me empezaron a cag... de risa. Ahí los tienen”, remarcó, molesto.

Luego habló del complicado panorama que ve sobre la pandemia y la vuelta del fútbol: “Los clubes tienen problemas. El fútbol no va a volver, tal vez no va a volver este año. Seamos realistas, tal vez vuelva en febrero o marzo”, indicó.

“¿De qué manera, con qué cara y quién va a poner la firmita para que vuelva el fútbol? Le pregunto tal vez a Tinelli. Marcelo, vos como presidente de la Superliga vas a poner el ganchito para que el fútbol vuelva en septiembre u octubre? Chiqui Tapia, que tal vez nos está mirando desde la oficina del Ceamse, porque ahora que no hay fútbol tal vez está yendo al Ceamse a laburar, ¿vas a poner el ganchito?”, preguntó.

“¿Quién pone el ganchito para que el fútbol vuelva en septiembre, si la vacuna va a estar para el invierno que viene? ¿De qué manera? Si no hacen volver el fútbol en Inglaterra, Italia, España, Francia. ¿A puertas cerradas saben a cuántos mueve un partido de fútbol? Treinta jugadores por equipo, son sesenta. Más los que van a transmitir, son veinte o treinta más. Es todo un mundo el que viene y hay que repensar”, finalizó.

