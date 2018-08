Enojado por la película "El Ángel", Robledo Puch le envió una carta documento a Luis Ortega

Robledo Puch le mandó una carta documento al director Luis Ortega para frenar la película de El Ángel que recrea su juventud criminal con Lorenzo Ferro, Peter Lanzani y Chino Darín como protagonistas. le mandó una carta documento al directorpara frenar la película deque recrea su juventud criminal concomo protagonistas.





Gustavo Carabajal disparó la bomba en el programa Secretos Verdaderos. "Robledo Puch le mandó una carta documento a Luis Ortega, a la dirección de la productora que está en Villa Crespo, prohibiéndole que usara su nombre para la película", indicó.





Ante la sorpresa de Luis Ventura y los panelistas, explicó los motivos: "Fue porque Ortega le había mandado una carta en la cual le dijo que iba a hacer una película sobre él, y en la que le dice que cree en él, que cree en sus declaraciones y hasta lo trata como un hermano".





"Tengo la fuente de lo que estoy diciendo... Me hago cargo de lo que digo acá, porque sé que en esa carta, que le mandó Luis Ortega a Robledo Puch, le dijo que detestaba a la sociedad, que no creía en la ley, que no creía en los medios de comunicación ni en los periodistas. Y que él se ponía y le hablaba como un par y como un hermano... Y me hago cargo de lo que digo".

Angel hoy







En diálogo con Clarín, Carabajal aclaró que esto ocurrió en 2016, cuando Puch recibió una carta firmada por Luis Ortega. En el programa agregó: "Siete pesos le costó, la mandaron de la sucursal de Villa Crespo del Correo Argentino... y en el sobre, atrás, figura el remitente del domicilio de la calle Lambaré. Ahí le mandó Robledo Puch la carta documento... Por eso Ortega mostró una visión onírica de Robledo Puch... esa carta que le manda, aparece firmada por Luis Ortega. Si la sometemos a una pericia caligráfica, capaz que ni la escribió él, pero la firma", sentenció el periodista.





Hace unos días la doctora Mariana Lestelle confirmó que desde el penal le contaron que el asesino serial está muy enojado con la película. Si bien ella aclaró que no pudo hablar con Puch, tiene fuentes en la cárcel que se lo contaron.