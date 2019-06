Enojada, Dalma Maradona desmintió un encuentro con Diego y su hija Roma

Una vez más, Dalma Maradona recurrió a Twitter para aclarar rumores sobre su vida privada. Según trascendió, la actriz se había encontrado con Diego Maradona gracias a la intervención de Rocío Oliva, quien lo habría convencido para que conozca a su nieta Roma.





"El encuentro entre Rocío Oliva y Diego Maradona fue para que se volvieran a vincular padre e hija. En limpio: Rocío intercedió para que DIEGO Y DALMA se encuentren y eso ocurrió el sábado y conoció a su nieta Roma. Felices los 4!", contó Lío Pecoraro, panelista de "Todas las Tardes" (El Nueve).





Y desde la red social del pajarito, Dalma negó la información: "¡Lio! ¡Te pasaron mal la info! Nada de lo que decís es cierto! ¡UNA PENA! Que a mí nadie me meta en el medio y menos a mi hija! ¡Gracias! ¡Un beso!", escribió.





"Dalma desmiente mi versión. Está en su derecho. Ojalá todo en esa familia esté en armonía. La Claudia y la chicas me caen muy bien", siguió Pecoraro, y Dalma contestó: "¿Pero para que haces eso? NO ENTIENDO! La persona en cuestión te dice que las cosas no son así y la seguís? ¡Te pido que no hables de mi hija y menos diciendo cosas que no son ciertas!".





Finalmente, la hija del Diez dijo que es "obvio que sería una linda noticia" pero que no sucedió. "¡Por lo tanto es una mentira! Tu fuente confiable se quedó sin agua...", ironizó.