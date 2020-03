Otro enigmático mensaje de Agustina Agazzani en las redes: "Se asustó tanto que..."

El viernes pasado, Cinthia Fernández no ocultó su tristeza al hablar de su ex Martín Baclini y los rumores que lo vinculan a la modelo Agustina Agazzani, ex de Gastón Soffritti.

"A mí lo que no me gusta es que me usen, me pareció innecesario el posteo de ella diciendo 'nos tenemos ganas'. Yo soy re frontal, dije que estoy re enamorada y que estoy haciendo un duelo, esto me re cuesta como le costaría a cualquiera que ve a su expareja con otra persona", dijo la panelista en declaraciones al ciclo "Hay que ver".

Y apuntó enojada: "Si la piba se le acerca por prensa, es una cosa de ellos. Si ella lo está usando que lo resuelva él. Pero hay cosas innecesarias. Si la piba tiene ganas de ser noticia que se mida, porque a mí me duele", disparó. "Yo los bloqueé a los dos porque no quiero saber más nada con él ni con ella".

"No quiero tener noticias de nada, no por enojo. Basta de ese nombre y de ese apellido, no quiero más nada. No me interesa más", concluyó entre lágrimas.

Tras estas declaraciones de Fernández, Agazzani recurrió a su cuenta de Instagram y publicó un llamativo mensaje sobre el amor en sus historias.

“El amor sos vos, cuando te brillan los ojos porque lograste eso que tanto te costó. Sos vos, cuando volviste a abrir las ventanas para que entre el sol después de tanta lluvia. Sos vos, cuando decidiste quererte más que nunca. Los ojos brillan cuando por fin entendés que toda luz se enciende por dentro”, posteó la modelo.

Ahora volvió a la carga desde las redes con otro enigmático mensaje que estaría vinculado con este tema: "Se asustó tanto que huyó de lo mejor que le podría haber pasado en la vida", expresó la rubia.