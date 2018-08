"Qué culpa tiene Fatmagul" fue una de las que causó más revuelo, teniendo uno de los mejores promedios de Telefe. El furor de las novelas turcas no es ajena a nuestro país. De hecho, la producciónfue una de las que causó más revuelo, teniendo uno de los mejores promedios de ratings durante su emisión en el 2015 por





Engin Akyürek, el artista turco que se metió en la piel del personaje de Kerim en dicha novela estuvo en nuestro país para el estreno de su película "Kerem, Hasta La Eternidad", una historia de amor que termina convirtiéndose en un hecho traumático para el papel de Akyürek luego de que su pareja fallece en un Ahora,, el artista turco que se metió en la piel del personaje de Kerim en dicha novela estuvo en nuestro país para el estreno de su película, una historia de amor que termina convirtiéndose en un hecho traumático para el papel de Akyürek luego de que su pareja fallece en un accidente automovilístico y su espíritu no lo deja tranquilo.





Conversamos en exclusivo con el intérprete acerca del furor de las tramas turcas en Latinoamérica, su éxito y sobre si le gustaría hacer una película en Argentina: "Me gustaría hacer una con Ricardo Darín", indicó.

Embed







-¿Cómo ha sido la respuesta del público argentino con respecto a "Kerem, Hasta La Eternidad"?





Pudimos ver la pelicula junto al público y doblada al español por primera vez y ha sido una experiencia muy buena porque se pudo ver la reacción de la gente en la sala. Me sorprendo cada vez que veo la reacción de la gente desde que estoy de viaje, es un sentimiento muy bueno para mí.





-¿Estás haciendo alguna novela nueva?





No. Mi último proyecto es una película de amor que acabo de rodar unos días antes de venirme aquí y que estamos esperando a que salga en Turquía. En cuanto a novelas por ahora no hay ningún proyecto en concreto y cuando vuelva empezaré a leer guiones.

engin







-¿Qué fue lo que más te gustó de Argentina?





Me ha gustado mucho las comidas, tampoco he tenido tiempo de ver muchas cosas. Pero la primera noche que estuve acá fuimos a ver un baile de tango, y me gustó mucho. No he bailado tango, pero cuando lo he visto me dieron ganas de hacerlo. Sé que es muy difícil, pero maravilloso. Puede que tenga que bailar tango en algún papel para un proyecto y me gustaría intentarlo.





-¿Ves películas argentinas? ¿Con qué actor de nuestro país te gustaría trabajar?





He visto muchas películas argentinas porque me gustan mucho y Ricardo Darín es uno de los actores que me gusta mucho, tiene su público en Turquía también. Me encantaría hacer una película con Darín.

Fatmagul.jpg







-¿Te enseñaron malas palabras?





No he aprendido malas palabras argentinas, solo en español "hola" o "muchas gracias".





-¿Sos tímido?





No lo soy en general, pero de vez en cuando sí. En mi mundo interior no soy tímido, me adapto.





-¿Cuándo volverás a la Argentina?





Me gustaría volver a Argentina con más tiempo, hemos hecho un viaje muy corto. Si la película funciona bien después vendremos con otra, si me vuelven a invitar claro.





¡Mirá la entrevista completa con Engin Akyürek!





Embed



Por Juan Pablo Godino - @juanpablogodino