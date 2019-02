Encontraron muerta a la actriz Lisa Sheridan en su departamento

Lisa Sheridan en su departamento. La artista conocida por sus participaciones en las series "Halt and Catch Fire" y "CSI" fue encontrada sin vida en Nueva Orleans, Estados Unidos. Hallaron muerta a la actrizen su departamento. La artista conocida por sus participaciones en las seriesfue encontrada sin vida en





Sheridan, que consiguió alcanzar la fama por sus actuaciones en "CSI", "Halt and Catch Fire", "Invasion" y "Scandal", fue hallada muerta en su departamento.





"Falleció el lunes por la mañana, en casa, en su apartamento en Nueva Orleans. Estamos a la espera de un informe sobre la causa de la muerte", redactó su manager, Mitch Clem. El fallecimiento de la mujer, de 44 años, ha sido confirmado por su representante:redactó su manager,

"Obviamente, todos estábamos sorprendidos con esta pérdida devastadora. Lisa fue profundamente amada. Estamos desconsolados", añadió Clem, quien además descartó que la actriz se haya quitado la vida: "La familia ha confirmado inequívocamente que esto no es un suicidio. Cualquier sugerencia de lo contrario es absolutamente, 100% infundada".





Lisa Sheridan, que participó en más de 30 series, comenzó su carrera actoral cuando tenía 11 años en una obra de teatro. Su última aparición en televisión había sido en la serie "Murder in the First" bajo el rol de Laura Clark.