Encontraron muerta a Jas Waters, guionista de "This is us"

Jas Waters, guionista de la serie "This is us", murió el martes 9 de junio en Los Ángeles. La policía de esa ciudad confirmó que se quitó la vida.

Waters escribió en 2019 la película "What Men Want", "Showtime's Kidding" y "Comedy Central's Hood Ad", y la serie que aún sigue siendo furor, "This Is Us", en 2017 y 2018.

Anteriormente había trabajado en "Kidding", una serie de 2018 protagonizada por Jim Carrey; en "The Breaks", una historia sobre hip hop de 2017 y en el reality show "The Gossip Game".

En la cuenta de Twitter de "This is us" se lamentaron la muerte de la guionista, de apenas 39 años.

"Toda la familia #ThisIsUs quedó devastada al enterarse del fallecimiento de Jas Waters. En nuestro tiempo juntos, Jas dejó su huella en nosotros y en TODO el espectáculo", se indicó con dolor.

"Ella era una brillante narradora de historias y una fuerza de la naturaleza. Enviamos nuestras más sinceras condolencias a sus seres queridos. Ella fue una de nosotros. RIP @JasFly", finalizó el mensaje.