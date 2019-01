Encontraron a Fede Bal y Bianca Lovenetti muy acaramelados en un boliche

Fede Bal no pierde el tiempo y luego de una semana agitada tras sus cruces con no pierde el tiempo y luego de una semana agitada tras sus cruces con Nazarena Vélez , el actor decidió distenderse en un boliche de Mar del Plata.

Así las cosas, Fede fue sorprendido muy bien acompañado y disfrutando de su soltería. En medio de la pista de baile, el hijo de Carmen Barbieri fue fotografiado muy acaramelado y a los besos con Bianca Lovenetti.

Fue Ángel De Brito fue el encargado de compartir el video en el que el galán queda al descubierto junto a la bella y despampanante rubia.

"El pasito del verano", escribió el periodista en su cuenta de Twitter.

Cabe mencionar que días atrás, Federico fue vinculado a la actriz Julieta Bartolomé luego de que, al igual que con Lovenetti, apareciera un video de ellos a los besos.

En este marco, PrimiciaYa.com dialogó en exclusiva con Bartolomé, quien terminó por descartar un posible romance con el intérprete.

"No somos novios y no tengo mucho para hablar, yo no soy de este medio", comenzó diciendo Juli. Luego agregó: "Trabajo hace años como actriz y no me está haciendo bien esto".

Además, remarcó: "A mí no me interesa hacer prensa por él. Entiendo que salió esa foto y es mi culpa porque como cualquier persona la pasé bien en un boliche".

Con respecto a cómo quedó la relación con Fede tras la repercusión del video, dijo: "Con él está todo bien, pero la verdad a mí esto no me gusta... Inevitablemente tomé distancia, es lo mejor para mí. Pero no estamos peleados, somos grandes y él entiende y sabe que a mí no me gusta esto".

¡Mirá!

Embed