Enamorada, Noelia Pompa presentó a su novio: un chef español

Instalada en España, Noelia Pompa brindó una nota para hablar sobre la pandemia del coronavirus en el país ibérico pero terminó presentando a su nuevo: David.

Está en pareja desde hace dos años pero lo presentó ayer en “Hay que ver”, El Nueve. "Voy cada tanto a la Argentina, pero estoy aquí con David, construyendo una vida juntos. No es que me borré del mapa, yo sigo trabajando", contó la ex campeona del Bailando.

LEER TAMBIÉN: La verdad sobre las fotos "prohibidas" de Noelia Pompa

Consultado por cómo se conocieron, David contó que fue en 2017: “Fue cuando fui a ver The Hole, la obra en la que estaba Noelia. Fui con una amiga y me gustó su sonrisa”.

Y sumó: “Ahí le pedí a mi amiga que me la presentara. Cuando la vi, le dije: 'guapa'. Ella se giró y le saque su teléfono".

“Me enamoró por la panza. Cocina muy bien... y la paella es su especialidad”, confesó Noelia.

LEER TAMBIÉN: Noelia Pompa vuelve al "Bailando" después de varios años en el exterior y con una serie de exigencias