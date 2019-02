En medio de un profundo dolor, despiden los restos de Emiliano Sala

La ceremonia se realiza desde las 7 en el Club Atlético y Social San Martín de Progreso, donde el ex delantero del club Nantes comenzó su formación deportiva.

"El último adiós a Emiliano", tituló el comunicado de la Comuna de Progreso, un pueblo distante a 73 kilómetros de la capital santafesina y con apenas 2500 habitantes.

La familia y los amigos del futbolista fallecido indicaron que la prensa "no puede" estar en el salón donde se velará el cuerpo de Sala y también se le solicitó a los presentes que "no tomen fotos, ni graben y no utilicen sus teléfonos celulares en el lugar".

"En este momento difícil apelamos al entendimiento de todas las personas que quieren despedirse de Emi", explicó el comunicado oficial de la intendencia de Progreso.

También pidieron los organizadores de la despedida al futbolista fallecido que la gente no se acerque en autos particulares porque así "dificultarán la entrada y salida de todos los presentes" y remarcaron la importancia de "mantenerse en silencio y siguiendo las normas de seguridad".

Por otra parte, el comunicado, que es acompañado por un mapa de cómo llegar a la institución, adelantó que la prensa puede tomar contacto con "referentes institucionales y familiares", aunque hizo un especial pedido por "mantener las formas y el respeto" durante la jornada.

El cajón con los restos del futbolista llegó el viernes por la mañana desde Inglaterra y del aeropuerto de Ezeiza se lo trasladó en una camioneta hasta Santa Fe.

"El velatorio es solamente este sábado. Por la cantidad de gente que vendrá a despedir los restos de Emi, la idea es que las personas pasen a despedirlo y avancen, debido a la cantidad que se acercará", dijo Daniel Ribero, presidente de la entidad en la cual el jugador comenzó su carrera.

La familia del jugador pidió cremar sus restos después del velatorio, procedimiento que fue autorizado por las autoridades judiciales que intervienen en el caso.

Entre los presentes en el velorio, están el entrenador del Cardiff City de Gales, Neil Warnock, y el defensor del Nantes de Francia e íntimo amigo de Sala, Nicolas Pallois, el último club en el que jugó el argentino.

La avioneta Piper PA-46 Malibu que trasladaba a Sala desde Nantes a Cardiff, desapareció el lunes 21 de enero cuando cruzaba el Canal de la Mancha, luego de que el club galés comprara la ficha del jugador al Nantes a cambio de 17 millones de euros.

De hecho, el club francés reclamará en los próximos días la efectivización del pago, luego de la aprobación de la FIFA.

El cadáver de Sala fue recuperado la semana última del fondo del Canal de la Mancha, en tanto aún no se encontró el del piloto de la avioneta, el inglés David Ibbotson, aunque su búsqueda continúa con fondos privados.

Fotos: getty images