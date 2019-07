En medio de un conflicto económico y familiar, Felipe Pettinato fue internado de urgencia

Pettinato. Felipe fue internado de urgencia en la Clínica Suizo Argentina y el joven denunció, a través de mensajes y audios que le mandó al programa de Ángel de Brito, que el ingreso al centro de salud fue forzado por su padre, Roberto Pettinato, y su hermana Tamara. Este jueves se dio a conocer un gran escándalo en el clanfue internado de urgencia en lay el joven denunció, a través de mensajes y audios que le mandó al programa de, que el ingreso al centro de salud fue forzado por su padre,, y su hermana





"Estoy bien. Hay un conflicto económico muy desagradable en mi núcleo familiar", indicó Felipe.





"Me siento traicionado por Tamara Pettinato, por Cecilia Carmen Dutelli (expareja de su padre) y por Roberto Pettinato", añadió antes de ingresar al sanatorio, al cual llegó en ambulancia y acompañado de su madre.





Michael Jackson presentaba un "cuadro de excitación" y que no estaba "ubicado en tiempo y espacio". Luego se contó que el imitador depresentaba uny que no estaba





"Clínicamente, estoy perfecto. No tengo opiáceos, marihuana, alcohol ni nada de todo eso en el organismo. Estoy bien del corazón, el electrocardiograma salió excelente. No hay ninguna razón para lograr lo que pretenden, que es encerrarme dos años en una granja. Extrañaría mucho a mi hija si logran encerrarme, pero no lo van a lograr", señaló Felipe en otro audio.