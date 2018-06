Día del Padre, Wanda Nara publicó en Instagram una imagen de Mauro Icardi junto a sus cinco hijos (las dos mujeres que tuvo con él y los tres varones fruto de su relación con Maxi López) y la acompañó de una frase que generó polémica: "Feliz día". En elpublicó enuna imagen dejunto a sus cinco hijos (las dos mujeres que tuvo con él y los tres varones fruto de su relación con) y la acompañó de una frase que generó polémica:





"¿Era una provocación de la mediática para López? ¿Por qué Maxi no estaba junto a sus hijos en el Día del padre, en época de vacaciones?", esas fueron algunas de las preguntas que le hicieron seguidores en el posteo que la rubia realizó.

Embed NY ♥️ Una publicación compartida de Wanda nara (@wanda_icardi) el 16 Jun, 2018 a las 1:56 PDT Embed Feliz Día ♥️ Una publicación compartida de Wanda nara (@wanda_icardi) el 17 Jun, 2018 a las 6:23 PDT







A eso se le sumó una foto que publicó su exmarido y generó más polémica. "Gracias por regalarme este día en mi vida. Aunque estemos lejos, siempre vamos a estar cerca, ¡¡los amo!! #DíaDelPadre #FestaDelPapà #FathersDay #Love", escribió el futbolista del Udinese junto a una imagen de Valentino, Constantino y Benedicto.





Al ver este mensaje de su ex, Wanda no se quedó atrás y publicó en Instagram Stories una chat con el futbolista en donde le deja en claro su viaje y le reprocha que no fue a buscar a sus hijos al colegio.