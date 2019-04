Emotivo video de Jorge Rial a dos semanas de convertirse en abuelo: "Esta alegría me explota el pecho"

Jorge Rial publicó un tierno video en Morena Rial y Facundo Ambrosioni. publicó un tierno video en Instagram con imágenes de su nieto Francesco Benicio , hijo de





"Hoy cumple dos semanas mi nieto. Y a pedido del público... naaaaa, mentira. Porque soy un Tata baboso y orgulloso quiero mostrarles cómo va creciendo rodeado de amor. La paz que trae un bebé es maravillosa. Única. Necesaria", explicó el conductor de "Intrusos".

Y agregó conmovido: "En tiempos de angustias, de crisis, de incertidumbres, ponerlo en tus brazos es transportarte al mejor de los mundos. Y ahí me quiero quedar para siempre. Con mi familia. Que hoy es más grande que nunca".

"Disculpen que sea pesado con @francescoambrosionirialok, pero me volvió loco y me terminó de regalar esta alegría que me explota en el pecho", finalizó el periodista.