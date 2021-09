Emotivo reencuentro de Mimi Alvarado y El Tirri tras más de dos años sin verse

Mimi Alvarado y El Tirri se volvieron a ver en persona tras más de dos años por distintas cuestiones laborales y geográficas, sumado a la pandemia.

La pareja reflejó el emotivo momento vivido en República Dominicana.

"¿Él lloró ? Yo recién volviendo de la peluquería yyyy… el encuentro en casa. Jaja! Acá estamos!", expresó la panelista muy movilizada en Instagram.

Luciano por su parte comentó en otro posteo: "La distancia no existe el amor supera todo!! T amo @marielitamimi".

La pareja se fundió en un eterno abrazo apenas se vieron y no pudieron evitar las lágrimas tras tanto tiempo sin poder verse en persona.

En distintas entrevistas, ambos manifestaron su angustia por la distancia geográfica que los separaba. Ahora, disfrutan de este esperado y emotivo reencuentro.

"A Luciano lo voy a ver dentro de uno o dos meses. La semana que viene me voy de viaje. Luciano está muy ocupado en algunas cosas afuera. Cuidándose mucho porque no se quiere contagiar de COVID, yo también estoy en esa, salgo a hacer diligencias. Lo que respecta a mi viaje tuvimos muchas trabas, en Migraciones, tuve que hacer el trámite de cero del DNI, recién en unos días lo voy a poder resolver. Ya la semana que viene me iré a mi país. Y cuando baje un poco esto del COVID, Luciano va a viajar, yo me voy sí o sí porque tengo reuniones en mi país, hace mucho que no viajo, tengo de todo para hacer allá". le comentaba Mimi a PrimiciasYa.com hace unos meses.