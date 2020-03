Emotivo reencuentro de Martín Arévalo con su hermana y sus sobrinas: "Hace mucho tiempo no lloraba"

Martín Arévalo, periodista de Radio La Red AM 910, abrió su corazón y compartió en las redes un emotivo momento que vivió al reencontrarse con sus hermana, instalada en Colombia hace un tiempo, y sus sobrinas.

Aprovechando el viaje para cubrir el partido de Boca Juniors en Venezuela por Copa Libertadores, el periodista hizo escala en el país cafetero y pudo volver a ver a su familia.

"Horas que valen meses... Hacia mucho tiempo no lloraba. De hecho, hace algunos meses me pregunté qué me estaba pasando... En mi vida siempre fui muy expresivo y muchas veces lagrimeaba... Pero hacia rato que no me pasaba... No sé si era porque uno está más grande o está más curtido, pero no me pasaba... Hasta hoy... Que volví a llorar como un nene... Estoy volviendo a casa y tengo esa angustia que te dejan las despedidas... Porque cuando uno se abraza al otro, no sabe cuándo va a volver a verlo... Y eso duele", expresó conmovido en Instagram.

Y siguió a corazón abierto: "Me entenderá mucho más el que tiene a sus seres queridos lejos. O aquel que tiene a su familia en otro país... Pero es duro... Porque en la lejanía perdes mucho de lo cotidiano... Y cada vez que te encontras hay tantas cosas para contar o para hacer que nunca alcanza el tiempo... Es como aquel que en lugar de comer cada vez que tiene hambre... Espera 10 días para comer todo junto... Y es imposible... Porque todo junto no te entra...".

"Pero la vida tiene estas cosas... Y las personas van armando su camino y su destino... Hay que respirar pausado hasta que se vaya un poco esa tristeza y soñar con aquella proxima vez... Antes y después de los partidos de @bocajrsoficial en Venezuela tuve tuve dos escalas en Colombia y gracias a Dios pude darle a mi hermana Marian (@argencakes) y a mis sobrinas @vickyg951 @sofigonzalez10 @bianca.g09 esos abrazos y besos que tenia guardados... Un poco los míos y un poco en representación de toda mi familia... Gracias por cada momento vivido en estos días. No tengo palabras para agradecerles tanto amor... Siempre que me voy, me llevo mucho de ustedes y lea confieso que un poco de mí se queda donde ustedes están... Siempre. Sin excepción", expresó Martín.

"Las amamos con todo el alma y las extrañamos cada día de nuestras vidas. Le pido a Dios que las cuide y las proteja a cada paso... No alcanzó. Porque nunca alcanza.. Pero fueron horas que valen por meses... Hasta la próxima hermana Marian y Cachorras... 1, 2, 3... Las amo 300...", finalizó completamente movilizado.