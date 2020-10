Emotivo mensaje y video de La China Suárez por los tres meses de Amancio

Eugenia "La China" Suárez le dedicó un sentido mensaje a su hijo menor, Amancio, quien nació a fines de julio de este año.

La actriz describió sus sentimientos hacia su hijo más pequeño en un posteo de Instagram.

Se trata de su tercer hijo y el segundo fruto de su relación con Benjamín Vicuña. Ambos ya son padres también de Magnolia.

"Felices 3 meses a quien llegó a terminar de robarme completamente el corazón. Te amo mi Amancio", indicó Suárez movilizada.

Además compartió una foto de los dos juntos y un tierno video del pequeño a pura sonrisa.

Hace unas semanas, la actriz se mostró al natural en una producción de fotos en donde pidió al fotógrafo que no haga ningún retoque digital.

"Acá estoy, dos meses post nacimiento Amancio, me pareció importante recalcarle a @edu_weis que NO me adelgacen, achiquen ni cambien el cuerpo. Gracias @edu_weis siempre!", indicó Suárez en su posteo de Instagram con dos fotos de la producción.